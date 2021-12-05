Дело россиянки Софьи Сапеги передадут в суд

Дело россиянки Софьи Сапеги готовят для передачи в суд. Об этом 5 декабря сообщил источник агентству Sputnik Беларусь.

«Предварительное следствие уже подходит к завершению», — рассказали источники агентства.

Отмечается, что в начале следующего года дело уже может быть в суде.

Россиянке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса о разжигании социальной вражды. Максимальный срок по данной статье — до 12 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что Сапега заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не может назначить больше половины этого срока.

В связи с этим Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы, отмечает издание.

Ранее, в воскресенье, Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил россиянке обвинение по статье о разжигании ненависти. Девушка обвиняется в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные правоохранителей.

Как заявил ее адвокат Антон Гашинский, экстрадировать Сапегу в Россию будет возможно только после приговора суда. Кроме того, ее может помиловать белорусский президент Александр Лукашенко.

Ранее, 20 сентября, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия надеется освободить задержанную в минском аэропорту гражданку страны Софью Сапегу.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях, рассказал представитель Кремля.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.