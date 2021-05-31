Суд и там: почему обвинение Сапеге не спешат выдвигать

Россия и Белоруссия смогут договориться по поводу возвращения арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги на родину, уверены в Москве . В Госдуме напомнили о существующей юридической базе между странами и договоренностях в рамках Союзного государства. 31 мая суд Минска отклонил жалобу на задержание гражданки РФ . Адвокат девушки рассказал «Известиям», что обвинение может быть не предъявлено и 1 июня. Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, в целом ситуация вокруг Белоруссии после инцидента с Ryanair стала новым фактором обострения и без того напряженных отношений Евросоюза и России.

Юридические основания

31 мая Минский городской суд отклонил жалобу на задержание гражданки РФ Софьи Сапеги. По данным ее адвоката Александра Филановича, девушка остается в СИЗО. Ранее он сообщал, что сегодня может быть выдвинуто обвинение, но днем защитнику стало известно, что следственные действия продолжатся 1 июня .

— Еще не факт, что 1 июня будет предъявлено обвинение, следственные действия могут продолжиться, — заявил адвокат Сапеги в беседе с «Известиями».

По словам Александра Филановича, периодически у Софьи случаются панические атаки, но она «с ними справляется». Жалоб россиянка не высказывает.

Девушку задержали 23 мая вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair . Изначально Сапегу арестовали на два месяца. Спустя пару дней в Сети появилось видео допроса девушки из СИЗО. Она призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личные данные сотрудников внутренних дел республики. По некоторым сведениям, задержанную в Минске россиянку обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков и разжигание расовой, национальной и социальной розни. Ей грозит до 12 лет лишения свободы .

Суд и там Фото: РИА Новости/Тамара Беляева

Во время выступления в парламенте 26 мая президент республики Александр Лукашенко заявил, что «за свои преступления каждый ответит по закону» . Тем не менее 30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту» з аявил, что Софью Сапегу, скорее всего, будут судить в республике, после чего президент сможет принять решение о ее помиловании и передаче на родину .

Глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Госдумы РФ Леонид Калашников в беседе с «Известиями» также указал на возможность достижения договоренности между странами.

— Я убежден в том, что мы сблизимся по этому вопросу. На это у нас есть не только юридические основания, но и договор о создании Союзного государства . Если нам что-то будет мешать, мы сможем принять и новые законы, к этому расположена и Госдума РФ, — заявил «Известиям» депутат.

Справка «Известий» Москва имеет право запросить у Минска разрешение на передачу Софьи Сапеги согласно Конвенции о правовой помощи среди стран СНГ. По документу, подписанному в 2002 году, Белоруссия может разрешить отбывать ей наказание в стране гражданства. Более того, согласно тексту конвенции, запрашиваемая страна может потребовать освободить взятого под стражу.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 28 мая поднимал тему задержания россиянки в Минске . Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что судьба девушки небезразлична России, однако он напомнил о том, что у Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии. В любом случае Владимир Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу россиянки .

Окопы на фронте

Выступая утром 31 мая на конференции, посвященной отношениям России и ЕС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил, что «наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте» . По его словам, страны ЕС открыто вмешиваются во внутренние дела России и ее стратегических партнеров.

Ранее страны Евросоюза заявили о намерении ввести новый, четвертый пакет санкций против Белоруссии из-за инцидента с Ryanair. Согласовать это планируется до заседания Совета глав МИД ЕС 21 июня. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз рассмотрит вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику. Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила 31 мая, что готовится и пятый пакет, так как «люди Белоруссии хотят этого».

Суд и там Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

В МИД России при этом выразили готовность «защищать» своего соседа в случае санкционного давления со стороны ЕС . Об этом российским СМИ 31 мая заявил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский. Тем не менее дипломат подчеркнул, что подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».

На встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об окончательном предоставлении Белоруссии второго транша госкредита в размере $500 млн. По словам Дмитрия Пескова, Минск получит деньги «в ближайшее время».

— Белорусская ситуация — новое масштабное геополитическое противоречие между ЕС и РФ, аналогичное украинскому кризису . Разница лишь в том, что нет прямого военного конфликта. Европейский союз хотел переориентировать Белоруссию в сторону Запада, однако Россия развалила эту игру, поддержав Александра Лукашенко , — подчеркнул в беседе с «Известиями» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, поскольку страны объединения не признают Лукашенко президентом республики, то оценка ЕС российско-белорусских отношений будет совпадать с той, которую даст оппозиция.

— Евросоюз не будет признавать договоренности РФ и Белоруссии . Если Союзное государство воплотит все то, что задумывалось, ЕС будет говорить если не о прямом поглощении, то как минимум о незаконной интеграции , — заверил Дмитрий Суслов.

Испанская газета El Pais 31 мая как раз опубликовала материал, согласно которому на закрытом саммите ЕС после инцидента с Ryanair ряд лидеров ЕС выразил опасения, что Россия может «поглотить» Белоруссию.