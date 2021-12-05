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СК РБ обвинил россиянку Софью Сапегу в разжигании ненависти

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Россиянке Софье Сапеге белорусский Следственный комитет (СК) предъявил обвинение по статье о разжигании ненависти. Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря.

Суд и там: почему обвинение Сапеге не спешат выдвигать
И насколько велики шансы ее возвращения в Россию

Ей грозит минимум шесть лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал русской службы Би-би-си.

По словам адвоката обвиняемой Антона Гашинского, экстрадировать девушку в Россию будет возможно только после приговора суда. Ее также может помиловать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Софья Сапега обвиняется в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные правоохранителей.

20 сентября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия надеется освободить задержанную в минском аэропорту гражданку страны Софью Сапегу.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

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