В штамме коронавируса «Омикрон» найден фрагмент генома человека

Штамм коронавируса «Омикрон» приобрел мутацию, присутствующую в геноме человека. Об этом сообщила занимающаяся анализом данных компания Nference.

Также эта мутация (то есть присоединение последовательности нуклеотидов) присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду.

Включив в себя этот фрагмент, «Омикрон» сможет избегать атак со стороны иммунной системы, отмечается в исследовании, опубликованном на сайте OSF Preprints в пятницу, 3 декабря.

Исследователи подчеркнули, что в прежних штаммах коронавируса этот фрагмент не встречался.

Как сообщает «Газета.Ru», мутация могла появиться в клетках легких или желудочно-кишечного тракта, так как они могут одновременно содержать и коронавирус, и SARS-CoV-2. В таких условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены создают копии с фрагментами друг друга.

4 декабря главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение «Омикрон»-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии. По его словам, имеющиеся на данный момент у ученых сведения говорят о том, что в большинстве случаев «Омикрон» не приводит к тяжелому течению болезни.

В тот же день главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что появление «Омикрона» может означать, что COVID-19 начал отступать.По его словам, новый штамм более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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