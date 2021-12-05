В США заявили о замене ГТС Украины «Северным потоком — 2»

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш в субботу, 4 декабря, выступая в конгрессе США, заявил, что российский газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) был построен для замены газотранспортной системы (ГТС) Украины.

«Помните, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, а это значит, что России больше не нужно беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной — Ред.)», — цитирует стенограмму речи политика RT.

Риш также подчеркнул, что в вопросе российского газопровода демократы и республиканцы в сенате всегда сходились во мнениях. Исходя из этого он и предложил коллегам принять предложенную им поправку к проекту закона об оборонном бюджете США, которая предполагает введение обязательных санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG, а также фирм, участвующих в испытании и сертификации трубопровода до его непосредственного ввода в эксплуатацию.

Сенатор напомнил, что дата запуска СП-2 еще не определена и у США есть время принять меры и не допустить этого.

Как отметили 3 декабря журналисты портала Axios, ожесточенные споры на Капитолийском холме между противниками и лоббистами «Северного потока – 2» могут оставить США без оборонного бюджета на следующий год. Авторы уточняют, что республиканцы в сенате угрожают заблокировать его принятие, если лидер большинства Чак Шумер не согласится внести поправку о санкциях.

Тем же днем премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток – 2» компаний. Она назвала неразумной политику Вашингтона, который то выступает соратником ФРГ, то меняет свои взгляды.

30 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток – 2», поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.