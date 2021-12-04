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Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои

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Пользователи мессенджера Telegram, а также соцсетей Instagram и Facebook жалуются 4 декабря на сбои в работе сервисов.

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По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб на Telegram: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% — на проблемы с подключением к серверу, еще 21% — на проблемы с получением сообщений. Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.

Там же, по состоянию на 19.30 мск, говорится, что «по отчетам пользователей на данный момент у Instagram могут быть проблемы».

По данным издания Daily Mail, тысячи пользователей из Великобритании сообщили 4 декабря о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и Messenger.

О сбоях в работе соцсетей и мессенджеров сообщается нередко. Так, 12 ноября пользователи из европейских стран пожаловались на в Google, Gmail и YouTube, 28 октября о неполадках с YouTube сообщали жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. 27 октября сообщалось о сбое в Telegram, 19 и 14 октября — в Instagram.

5 октября произошел масштабный сбой в Facebook, из строя вышли также WhatsApp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

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