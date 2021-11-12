Пользователи Google, YouTube и Gmail в Европе пожаловались на сбои

На сбои в работе сервисов Google, Gmail и YouTube жалуются пользователи европейских стран, следует из данных на сайте Downdetector, фиксирующем неполадки в работе интернет-ресурсов.

Заявления о сбоях портал начал регистрировать примерно в 11.46 мск. Больше всего неполадок фиксируется в Нидерландах, там ошибки наблюдаются в работе Google и YouTube. Пользователи Gmail из Великобритании также отмечают сбои в работе системы. Жители Германии указывают на ошибки в функционале Gmail и Google.

Помимо этого, сбои наблюдаются во Франции, Испании и Италии.

Пользователи Gmail жалуются на проблемы при соединении с сервером и отправке сообщений, в сервисе YouTube отмечаются ошибки при воспроизведении видео и авторизации.

Вечером 4 октября пользователи практически со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. После сбоев в работе социальных площадок пользователи перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей мессенджер и сервис микроблогов стали работать медленнее, при этом крупных сбоев зафиксировано не было.

Спустя день основатель Telegram Павел Дуров написал, что мессенджер зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook.

После масштабного боя цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» провел опрос, с которым ознакомились «Известия».Выяснилось, что каждый четвертый опрошенный россиянин испытал сильный стресс из-за недоступности соцсетей после падения сервисов Facebook.