Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube

Пользователи жалуются на сбои в работе видехостинга YouTube, информация об этом следует из данных сайта Downdetector.

Большинство обращений о проблемах в работе сервиса поступают из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Российские пользователи также жалуются на сбои.

Отмечается, что технические неполадки произошли на YouTube около 21.10 мск.

Большинство пользователей жалуются на работу сайта (85%), другие отмечают проблемы с воспроизведением видео (8%), соединением с сервером и работой приложения (7%), следует из информации на сайте.

Ранее, 27 октября, пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе. В частности, 55% пользователей отметили неполадки в работе приложения, 36% — проблемы с подключением к серверу, а еще 9% — трудности с веб-версией приложения.