Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил волонтеров Российского движения школьников. В Москве проходит международный форум «Мы вместе», передает телеканал «Известия». Благодаря проекту 6,5 млн россиян получили помощь. На сцене — победители конкурса «Добро не уходит на каникулы». Более 10 тыс. юных добровольцев из тысячи школ со всей России. В этом году конкурс проходил по четырем номинациям. Жюри отметило проекты, направленные на заботу о животных. Волонтеры также участвовали в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны. «Добро не уходит на каникулы» проводится с 2018 года. Конкурс проходит каждое лето.

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