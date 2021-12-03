СК начал проверку после обнаружения тела новорожденного у реки в Балаклаве

В городе Балаклаве (Севастополь) проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка у реки. Об этом сообщает ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Утром 3 декабря 2021 года в городе Балаклаве у реки местными жителями было обнаружено тело новорожденного. По данному факту <…> проводится доследственная проверка», — заявили в ведомстве.

Следователи осмотрели место обнаружения и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти. Также устанавливается лицо, причастное к данному преступлению, пишет ИА «Крыминформ».

Свою проверку по факту случившегося организовала прокуратура. По данным ведомства, тело младенца было найдено в мусорном контейнере на улице Новикова.

16 ноября в ГСУ СК России по Московской области сообщили о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти двухмесячной девочки, которую без сознания обнаружили 14 ноября в Шатуре. Девочка скончалась в местной больнице, куда была доставлена с закрытой травмой головы