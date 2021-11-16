СК возбудил дело по факту смерти новорожденной в Подмосковье

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело после смерти двухмесячной девочки. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по региону во вторник, 16 ноября.

По информации следствия, 14 ноября в Шатуре двухмесячную девочку без видимых следов насильственной смерти обнаружили на полу без сознания. Девочку с закрытой травмой головы доставили в местную больницу, где позднее она скончалась, пишет агентство городских новостей «Москва».

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили родителей и родственников ребенка, а также медперсонал больницы. Были назначены судебно-медицинская и комиссионная судебно-медицинская экспертизы для установления причины смерти ребенка.

Экспертиза показала, что девочка скончалась в результате колотого ранения грудной клетки. После результатов экспертизы началась новая проверка. Теперь полиция проверяет действия врачей, которые оказывали помощь, пишет сайт kp.ru. Больницу тщательно проверяют, а расследование находится под контролем Следственного комитета.

Как сообщает РЕН ТВ, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

10 ноября Следователи в Якутии возбудили уголовное дело после обнаружения тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери ребенка, который скрылся из квартиры