Аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до $73 за баррель

Баррель нефти марки Brent может стабилизироваться в диапазоне $70–73 после того, как лишние эмоции уйдут из котировок. Об этом заявил «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в пятницу, 3 декабря.

Цены на нефть продолжили расти в ходе дневных торгов в пятницу после того, как накануне ОПЕК+ неожиданно для некоторых участников рынка решила продолжить наращивать добычу в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, до 38,8 млн баррелей в сутки. Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent достигла $71,78 за баррель на лондонской бирже ICE Futures 3 декабря, цена нефти марки WTI с поставкой в январе выросла на 3,5%, до $683,6 за бочку.

По словам Бадьянова, нефтяные котировки растут и в рамках технической коррекции — инвесторы выкупают сырье, которое выглядит дешевле своих фундаментальных уровней, а также в силу полученных от ОПЕК+ фактов.

«Сейчас понятно, что производственный план на январь будет сохраняться без каких-либо изменений, прозрачность и последовательность подхода картеля к возвращению на рынок сырьевых объемов успокаивает участников торгов», — добавил он.

Накануне вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что наращивание добычи вызвано, в первую очередь, тем, что «рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос». По его словам, коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже уровня среднего значения за пять лет.

30 ноября стоимость нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.

24 ноября стало известно, что Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов США для снижения цен на нее для американцев,

В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны – члены ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это станет неверным решением и приведет к подорожанию топлива в мире.

В ответ в Кремле заявили, что Россия будет следовать обязательствам в рамках договоренностей ОПЕК+, участницей которых она является.