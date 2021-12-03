Цена нефти выросла более чем на 3%

Цена февральского фьючерса нефти марки Brent растет на торгах на лондонской бирже IСE в пятницу, 3 декабря, более чем на 3%, до $71,78 за баррель.

Цена нефти марки WTI с поставкой в январе растет на 3,5%, до $683,6.

Накануне министры ОПЕК+, несмотря на предупреждения о предстоящем профиците нефти на рынке и угрозе нового штамма коронавируса «Омикрон», подтвердили свои планы по наращиванию добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» 2 декабря заявил, что наращивание добычи вызвано, в первую очередь, тем, что «рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос». По его словам, коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже уровня среднего значения за пять лет.

30 ноября стоимость нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.

24 ноября стало известно, что Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов США для снижения цен на нее для американцев.

В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны – члены ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением и приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

В ответ в Кремле заявили, что Россия будет следовать обязательствам в рамках договоренностей ОПЕК+, участницей которых она является.