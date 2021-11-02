В Кремле прокомментировали слова Байдена о наращивании добычи нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября ответил на слова американского президента Джо Байдена, который призвал производителей нефти в G20 нарастить добычу природного ископаемого для восстановления мировой экономики.

«РФ является участницей договоренностей ОПЕК+, мы верны нашим обязательствам в рамках договоренностей. Но это гибкий механизм, с учетом изменений ситуация подлежит ревизии и принятию следующих решений. Какими они будут — дождемся запланированных или внеочередных консультаций», — сказал Песков.

31 октября президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти, это будет неверным решением.

Президент США подчеркнул, что крупным нефтедобывающим странам нельзя отказываться от наращивания объемов добычи нефти, поскольку это в том числе негативно влияет на стоимость бензина для американских потребителей.

При этом Байден отметил, что не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.

29 октября Bloomberg писал, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. Агентство отмечало, что администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

По данным журналистов, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни они усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель».

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Отмечалось, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.