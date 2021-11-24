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США допустили возможность дополнительного выпуска нефти из резервов

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Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов США для снижения цен на этот вид топлива для американцев. Об этом заявила во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я не буду исключать каких-либо вариантов. Мы подчеркиваем, что сегодняшний шаг президента является важным. Мы рассматриваем различные варианты и продолжим это делать», — отметила она.

Ранее в этот же день американский лидер Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли следующие страны: КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. По словам Байдена, использование дополнительных резервов топлива необходимо для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков прокомментировал во вторник «Известиям» инициативу Штатов, отметив, что данная мера носит политический характер и связана с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты более чем на 50%.

Как сообщил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, решение Вашингтона о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Он пояснил, что не указывается период реализации этой интервенции. К тому же ОПЕК+ сегодня наращивает добычу на 400 тыс. в сутки, что в месяц дает 12 млн баррелей дополнительных объемов, тогда как выпущенные американские допобъемы в течение года будут меньше.

Кроме того, отметил Полищук, результате этих действий США придется снова наращивать запасы.

По информации агентства Bloomberg, ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.

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