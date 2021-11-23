Аналитики оценили влияние на рынок выпуска нефти США из резервов

Решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Таким мнением с «Известиями» поделился аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Не думаю, что высвобождение 50 млн баррелей сильно ударит сегодня по рынку. Во-первых, не указано в течение какого периода будет реализована эта интервенция. ОПЕК сегодня наращивает добычу на 400 тыс. в сутки, что в месяц дает 12 млн баррелей дополнительных объемов. Даже если предположить, что американский допобъем будет высвобожден в течение года, это всё равно меньше того, что делает ОПЕК+», — заявил он.

Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы.

Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.

Похожее мнение выразила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Она также подчеркнула, что высвобождение резервов США не ударит по рынку, так как эти объемы не сопоставимы с действиями по наращиванию добычи ОПЕК+.

По словам Косаревой, принимая соответствующее решение, президент США Джо Байден идет ва-банк. При этом эксперт выразила сомнение в том, что данную инициативу американского лидера поддержат многие страны.

«На сегодняшний момент это лишь выглядит устрашающе. США пытается просто-напросто внести деструктив в сбалансированный углеводородный рынок. <...> Кроме того, американское нефтяное лобби, которое достаточно сильно в США, рано или поздно даст понять президенту Джо, что он не прав, не давая ему зарабатывать и, соответственно, платить налоги в бюджет», — заключила она.

О высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов ранее в этот день объявил Байден. При этом сообщалось, что аналогичное решение приняли также КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

6 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию объемов, вынудив американского лидера искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.