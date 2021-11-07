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ОПЕК проигнорировала призывы США нарастить поставки нефти

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Страны ОПЕК (организация, состоящая из стран — экспортеров нефти) проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции. Об этом в субботу, 6 ноября, заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

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«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть <...> Он [Байден] может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении», — сообщила Грэнхолм в эфире телекомпании CNN.

Она не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.

«Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования», — пояснила министр энергетики.

2 ноября Джо Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

На слова Байдена ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.

29 октября агентство Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

По данным журналистов, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам — экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни они усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель».

18 октября ОПЕК+ перевыполнила требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Поскольку не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.

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