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В США сообщили о возможном использовании нефти из запасов

Bloomberg: 23 ноября президент США Байден может объявить о начале нефтяных интервенций
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Президент США Джо Байден планирует 23 ноября объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

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По данным издания, в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса. Одновременно с Соединенными Штатами об аналогичных мерах могут сообщить Индия, Япония и Южная Корея, добавили в агентстве.

Там также назвали данные действия «беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу».

6 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что страны ОПЕК (организация, состоящая из стран — экспортеров нефти) проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции.

Она не исключала возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.

2 ноября Джо Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

На слова американского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.

29 октября агентство Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

18 октября ОПЕК+ перевыполнила требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Поскольку не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.

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