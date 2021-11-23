Президент НАНГС назвал выпуск нефти США из резервов политической мерой

Инициатива США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов — в первую очередь политическая мера, связанная с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты более чем на 50%. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков во вторник, 23 ноября.

«Пресс-релиз Белого дома прямо об этом говорит. И именно поэтому США после безрезультатных попыток убедить ОПЕК+ увеличить добычу начали убеждать потребителей нефти продавать запасы», — пояснил эксперт.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден сообщил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Отмечалось, что аналогичное решение приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Хайков отметил, что инициатива «не приведет к долгосрочному значительному снижению стоимости нефти на мировом рынке». Он подчеркнул, что ряд стран — потребителей черного золота, поддержавших данную инициативу Байдена, продает на свой внутренний рынок запасы этого ресурса из государственных стратегических резервов.

По словам президента НАНГС, продажа нефти из внутренних запасов приведет к повышению предложения на локальном рынке и к последующему снижению цен на нефтепродукты. Долгосрочного влияния на мировой рынок это не окажет. Так как речь идет о нефти из стратегических резервов, через некоторое время придется их восполнить, для чего надо будет где-то купить эти объемы. В результате совокупный спрос на черное золото в мире повысится, а предложение, скорее всего, будет фиксированным. При росте спроса и ограниченном предложении цена на товар повышается, подчеркнул он.

Снижение уровня резервов может вместо уменьшения цен привести к их росту, для чего специалист советует вспомнить причины увеличения стоимости газа в Европе, когда «спусковым крючком» послужила информация о неполном заполнении хранилищ голубым топливом. Газохранилища — это не совсем то же, что стратегический резерв нефти, они в основном используются для сглаживания сезонного спроса. Однако традиционно мировой рынок «очень чувствительно» реагирует даже на незначительные изменения запасов в США, добавил Хайков.

«Невозможность обеспечить растущую потребность в нефти собственными нефтедобытчиками говорит о том, что уровень добычи этого ресурса в США не сильно растет даже при «условно» высоких ценах на него, которые должны были бы позволить американским сланцевым нефтяным компаниям быть рентабельными и увеличивать добычу. Поэтому при снижении цен на нефть уровень добычи в США снизится, так как часть добычи станет менее рентабельной, что, в свою очередь, снизит предложение нефти и повысит цены на нее», — рассказал эксперт.

С другой стороны, по его словам, относительно низкие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе будут выгодны добывающим странам, так как они замедляют энергопереход и развитие возобновляемых источников энергии, ведь традиционное топливо становится более экономически выгодным.

Он призвал учесть возможность ОПЕК+ в любой момент отменить свое ранее принятое решение об увеличении добычи нефти, что может обнулить инициативу Соединенных Штатов и партнеров по продаже этого ресурса из стратегических резервов.

В настоящее время ОПЕК+ заинтересована в текущем уровне цен, поскольку хочет возместить убытки периода сверхнизких цен на нефть, которые привели к отсутствию инвестиций в добычу. Это объясняет невозможность в настоящее время физически значительно увеличить добычу в ряде стран и проектов, добавил специалист. Он считает, что если не проводить такие инвестиции сейчас, то это будет дополнительным фактором для роста стоимости этого энергоносителя в будущем.

Президент НАНГС добавил, что мир сейчас находится на пике пандемии коронавируса с разными ограничениями и восстановление мировой экономики только началось, поэтому спрос на нефть в процессе выхода из пандемии будет только расти. Учитывая всё это, при отсутствии достаточных инвестиций в добычу, через несколько лет можно ожидать цен на черное золото значительно больше $100 за баррель, спрогнозировал он.