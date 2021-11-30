Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть в среднем понижаются на 3%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 30 ноября.

Так, по состоянию на 9:11 мск февральские фьючерсы Brent снижались в цене на 3,37% — до $70,82 за баррель. При этом цена на январские фьючерсы на нефть марки WTI опускалась на 3,03%, то есть до $67,83 за баррель.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что цена Brent с поставкой в январе следующего года выросла на 5,01%, до $75,18 за баррель. Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до $71,98 за баррель.

23 ноября Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Американский лидер отметил, что использование дополнительных резервов нужно для снижения цен на топливо для американцев, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии.

В тот же день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отметил, что решение США о выпуске нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы, причем не только на нефть, но и на газ. Кроме того, по его словам, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы.