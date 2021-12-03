Умерла актриса театра и кино Нина Ургант

Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — приводит ТАСС сообщение Александринского театра, где работала актриса.

О месте прощания с Ургант будет сообщено дополнительно. Дата и место похорон актрисы пока не названы.

Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, исполнила более 30 ролей.

Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград. Сын актрисы — актер Андрей Ургант. Российский телеведущий и актер Иван Ургант — ее внук.