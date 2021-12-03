Жители села в Бурятии пожаловались на нашествие волков

Жители села Барыкино в Тарбагатайском районе Бурятии сообщили о нападениях волков на домашний скот. Для регулирования численности Бурприроднадзор выдал разрешение на отстрел 12 животных.

По словам местных жителей, на пастбище были выведены 37 овец, домой вернулось лишь 12. Остальных растерзали волки, пишет Transsibinfo.com со ссылкой на телеканал «Тивиком». Теперь в селе на ночь оставляют животных в помещениях и закрывают дворы.

В Бурприроднадзоре напомнили, что за каждого убитого волка будет выплачиваться вознаграждение в размере 8 тыс. рублей. Выдано разрешение на отстрел 12 волков. Охотникам необходимо обладать навыками по добыче волка, а также иметь при себе охотничий билет.

С начала 2021 года в Бурятии добыли 626 волков. Общая численность животных составляет почти 1,46 тыс. особей.