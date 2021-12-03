Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Мир
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Общество
Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации
Общество
В Госдуме оценили идею о QR-кодах на основании отрицательного ПЦР-теста
Мир
Кандидат в канцлеры Австрии выдвинул Шалленберга на пост главы МИД страны
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге

Жители села в Бурятии пожаловались на нашествие волков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители села Барыкино в Тарбагатайском районе Бурятии сообщили о нападениях волков на домашний скот. Для регулирования численности Бурприроднадзор выдал разрешение на отстрел 12 животных.

По словам местных жителей, на пастбище были выведены 37 овец, домой вернулось лишь 12. Остальных растерзали волки, пишет Transsibinfo.com со ссылкой на телеканал «Тивиком». Теперь в селе на ночь оставляют животных в помещениях и закрывают дворы.

В Бурприроднадзоре напомнили, что за каждого убитого волка будет выплачиваться вознаграждение в размере 8 тыс. рублей. Выдано разрешение на отстрел 12 волков. Охотникам необходимо обладать навыками по добыче волка, а также иметь при себе охотничий билет.

С начала 2021 года в Бурятии добыли 626 волков. Общая численность животных составляет почти 1,46 тыс. особей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021