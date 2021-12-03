Карл Нехаммер станет новым канцлером Австрии

Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию и станет новым канцлером страны. Об этом 3 декабря сообщила на своем сайте газета Krone.

На посту главы МВД Австрии его сменит Герхард Карнер, бывший пресс-секретарь экс-главы МВД Эрнста Штрассера.

Накануне министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке. В этот же день Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

После этого действующий канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности оставить этот пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера партии.

В октябре Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. Во избежание хаоса он сложил с себя полномочия главы правительства.

10 октября федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга. Он пообещал продолжить политический курс своего предшественника.