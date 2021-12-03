В Кремле прокомментировали переговоры Лаврова и Блинкена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 декабря, прокомментировал переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Об итогах этой встречи сам Лавров рассказал, тут нечего добавить. Это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позицию друг друга. По многим вопросам позиция расходится», — сообщил журналистам Песков.

Накануне Лавров и Блинкен провели двухстороннюю встречу на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава МИД РФ перед началом переговоров заявил, что «расширение НАТО на восток» затронет фундаментальные интересы Москвы в области безопасности.

По итогам встречи глава Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

При этом Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.