Усталость и слабость назвали симптомами штамма-​​​​​«Омикрон»

Чувство усталости может быть признаком заболевания, вызванного «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в пятницу, 3 декабря.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — рассказала Павлова в интервью радио Sputnik.

Она рекомендует, если вы неожиданно начали ощущать выраженную слабость и беспричинную усталость, немедленно сдать тест на коронавирус.

«Так как все сейчас знают об этом симптоме, красной линией проходящем через это заболевание, все должны быть настороже и не пропустить эту историю. Если вы ощущаете физическую, эмоциональную слабость, усталость, лучше, что называется, перестраховаться, сдать ПЦР и своевременно обратиться за помощью», — заявила эндокринолог.

По словам Павловой, ощущение усталости при заражении коронавирусной инфекцией может быть вызвано изменениями в работе различных систем организма.

«Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Всё это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления», — объяснила Зухра Павлова.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. При этом, по словам врача, заболевание пока проявляется в очень легкой форме. Однако он указал, что утверждать о массовом характере тех или иных симптомов еще рано.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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