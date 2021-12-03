Прямой эфир
Происшествия
Из самарской колонии строгого режима сбежал заключенный
Мир
РФ и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Наука
Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны
Мир
В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС
Мир
Байден представил новый план борьбы с COVID-19 без локдауна
Мир
Министр финансов и глава Австрийской народной партии ушел в отставку
Спорт
Сборная России обыграла Швецию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Общество
Руководство «Листвяжной» заявило о готовности понести наказание за ЧП
Мир
МИД Украины заявило о проработке «пакета сдерживания» РФ
Происшествия
Руководителя следственного отдела Томской области задержали за взятки

Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 2 декабря.

Смена «Пирса»: зачем на МКС понадобился еще один модуль
Почему он проведет в полете два дня перед состыковкой со станцией

«В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки», — написал он в своем Telegram-канале.

В «Роскосмосе» уточнили причину переноска пуска.

«Пуск ракеты «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами Galileo, запланированный на 3 декабря с Гвианского космического центра, перенесен на сутки по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Теперь пуск намечен на 4 декабря в 03:23 мск.

26 ноября российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем «Наука» и пристыковавшимся к нему узловым модулем «Причал» и перешли в новый модуль. Их поздравил с этим событием Дмитрий Рогозин.

Стыковка нового УМ «Причал» с модулем «Наука» на МКС прошла в пятницу, 26 ноября в 18:25 мск. Она осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) с Земли и космонавтов — с борта МКС.

24 ноября грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» вывели на орбиту. Выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, запланирован на 19 января 2022 года. Первый пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021