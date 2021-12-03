Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 2 декабря.

«В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки», — написал он в своем Telegram-канале.

В «Роскосмосе» уточнили причину переноска пуска.

«Пуск ракеты «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами Galileo, запланированный на 3 декабря с Гвианского космического центра, перенесен на сутки по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Теперь пуск намечен на 4 декабря в 03:23 мск.

26 ноября российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем «Наука» и пристыковавшимся к нему узловым модулем «Причал» и перешли в новый модуль. Их поздравил с этим событием Дмитрий Рогозин.

Стыковка нового УМ «Причал» с модулем «Наука» на МКС прошла в пятницу, 26 ноября в 18:25 мск. Она осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) с Земли и космонавтов — с борта МКС.

24 ноября грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» вывели на орбиту. Выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, запланирован на 19 января 2022 года. Первый пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.