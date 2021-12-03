Четверо на одно: чего ждать от этапа Кубка мира в Лиллехаммере

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере, который стартует 3 декабря, стоит в этом сезоне особняком. Лучших лыжников мира ждала шикарная программа — со скиатлоном (который все-таки отменили) и эстафетами. Скоро эти виды, видимо, придется заносить в Красную книгу Кубка мира. В основном зрители в этом сезоне увидят спринты и разделки. А вот по части отбора на Олимпийские игры эти соревнования — одни из важнейших. Внезапно всплыла перед ними и еще одна интрига: главная звезда норвежских лыж, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо затеял войну со своей федерацией. Его приезд в Лиллехаммер до последнего момента был под вопросом.

Новая дуэль

Яблоком раздора между Клебо и норвежскими лыжными боссами стала... стриминговая платформа. Федерация заключила контракт, и, как это обычно бывает, все ее спортсмены теперь должны бегать с логотипом нового спонсора. Однако Йоханнес от этого наотрез отказался и поставил вопрос ребром: либо он бежит в прежней форме, либо просто не выходит на старт. Похожие ситуации в свое время возникали у норвежцев с легендарным Петтером Нортугом. Практически перед каждым сезоном он находил личного спонсора, который был не по душе федерации. Ему постоянно грозили недопуском на Кубок мира, но всякий раз стороны находили компромисс. Воевать со своим главным спортсменом — абсурд. Это как если бы хоккейный «Вашингтон» начал ставить палки в колеса Александру Овечкину.

Вот и теперь стороны все-таки договорились. И это здорово. Потому что чемпионат России мы еще посмотрим в Сыктывкаре, а сейчас хочется увидеть противостояние сильнейших лыжников мира. И тот же спринт, который набил всем оскомину после вулканической победы Александра Терентьева в Руке, теперь заиграл новыми красками.

— Нас не радуют проблемы в других командах, — заявил «Известиям» тренер сборной России Юрий Бородавко — Йоханнес — настолько медийная фигура, что на сегодняшний день его участие привлекает зрителей, они смотрят трансляции. Люди приходят смотреть на лидеров. У Клебо слишком много запросов? Я бы не делал таких громких заявлений. Он тоже спортсмен, он любит лыжные гонки. Ему нравится побеждать, нравится конкуренция.

А вот как проявит себя «Русская торпеда» — одна из главных интриг этапа. Насколько Александр Терентьев хорош в классике, уже убедились все. Но так ли он силен в коньке? Сумеет ли он дать бой Клебо на его территории? И как он пережил неделю, когда о нем восторженно отзывались все медиа России и Скандинавии? Тем более, когда всплыла подробность, что Клебо отказался поздравить Терентьева с победой в Финляндии.

— В любом случае, проиграл ты или выиграл, соперника нужно уважать, — сказала «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — У Клебо ужасный характер, он совсем не умеет проигрывать. Он слаб психологически. Ему нужно меняться, каждый спортсмен должен нормально реагировать на поражения.

Есть что доказывать в спринте и остальным. Все-таки это будет свободный стиль — им же побегут в Пекине-2022. В Китае на него точно выйдут Терентьев и, если сам того захочет, Александр Большунов. А он захочет. Кто будет еще — вопрос. Напрашиваются кандидатуры Сергея Устюгова и Глеба Ретивых, но им пора брать быка за рога. Особенно Ретивых — главный тренер Елена Вяльбе в конце прошлого сезона уже давала понять, что с учетом его сверхузкой специализации и сокращением квоты на Олимпийские игры спортсмену нужно регулярно попадать в призы. Иначе выбор будет сделан в пользу более универсального спортсмена.

Кто кого

А теперь новость со знаком минус — отмена скиатлона. В Норвегии проблемы со снегом, и организаторы перекроили программу. Вместо гонки с переобуванием поставили очередную разделку. Это выглядит дико, но теперь, если не считать Олимпиады, в сезоне остались только две гонки длиннее 15 км. Скиатлон в конце января в Планице, который из-за надвигающейся Олимпиады многие могут пропустить, да Королевский марафон в Осло в марте. И все!

Это при том, что тот же скиатлон стал самой зрелищной гонкой ЧМ-2021, а «полтинник» — самой обсуждаемой. Клебо с Большуновым до сих пор мучают вопросами про те события. А каким получился скиатлон на ЧМ-2019? Шур Рете выгрыз 0,1 у Большунова, а Мартин Сундбю проиграл Большунову 0,6. Эта гонка — самый смак! Но у нас целый год — спринты и разделки...

Коньковые 15 км — шанс для Дениса Спицова. Он не очень убедительно выглядел на отборах и не бежал в Руке. Теперь уже отступать некуда. Примерно такая же ситуация у Евгения Белова. Если мы берем в расчет, что Большунов побежит в Пекине все, а по итогам финского этапа на разделку отобрались Устюгов и Артем Мальцев, получается, на эту дистанцию остается одно лишь место. А ведь помимо Спицова с Беловым есть еще обладатель второго места в общем зачете по итогам прошлого сезона Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко, дважды заехавший в призы как раз в коньковых гонках на прошлом Кубке мира.

Огромный интерес и к эстафете. По сути, в сезоне это единственный шанс проверить, кто готов к старту и где нужно нести ответственность не только за себя, но и за всю команду. Не секрет, что в этом виде программы нужна особая психология. Есть множество примеров из разных видов спорта, когда один атлет в эстафетах регулярно прыгает выше головы, а другой, который блещет в личных стартах, раз за разом не справляется с нервами в командных.

Вопросов пока миллион. А понимание есть только в одном: Червоткин - очевидный забойщик. А вот куда ставить Большунова — на финиш или, например, на второй этап, где Александр потенциально может убежать на минуту, — пока непонятно. Как и то, кому бежать два оставшихся этапа. Понятно, что решаться это будет непосредственно в Пекине, но уже в Норвегии кто-то может жирно обозначить свои претензии. Или наоборот.

Важен предстоящий этап и для женской команды. В Руке получилось, мягко говоря, не все. Девушкам пора проявлять себя как в личных гонках, так и в эстафете.