На Украине заявили о поиске военных сил для отправки на границу с Белоруссией

Киев ищет дополнительные военные силы для отправки их на границу с Белоруссией, заявил 2 декабря глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что любая потенциальная угроза требует концентрации ресурсов для ее смягчения. Министр сказал, что заявления Минска являются «частью агрессивной внешней политики России», упоминая заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским.

«Заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы», — заявил министр иностранных дела Украины в интервью сайту Sargs.lv.

При этом Кулеба отметил, что пока нет сигналов, что Белоруссия готовится к военной операции против Украины.

Ранее в этот день Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Как отметил Кулеба, деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

В тот же день Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Кроме того, в Киеве считают, что Россия может использовать Белоруссию для возможной атаки на Украину. Так, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.