Правила деления: как платить налоги тем, кто получает не только зарплату

В обозримом будущем в России могут появиться налоговые стимулы в виде вычетов из НДФЛ для россиян, инвестирующих в ценные бумаги российских компаний на долгий срок, — такое поручение финансовым властям в рамках инвестфорума «Россия зовет!» дал президент Владимир Путин. «Известия» вместе с экспертами разобрались, какие налоги с доходов вне зарплаты нужно платить россиянам в настоящее время, как их посчитать и где можно сэкономить.

Разберемся с резидентством

Вся информация о правилах уплаты и расчета налогов, которая представлена в этом материале, относится только к налоговым резидентам России. Как объясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в большинстве стран мира налоговые последствия различных инвестиций определяются именно по этому параметру. В РФ резидентами признаются физические лица, если они находились на территории страны не менее 183 дней в течение следующих друг за другом 12 месяцев.

Банковские депозиты

С 2021 года в России заработали новые правила начисления налога на доходы по банковским депозитам. Как объясняет Владимир Кузнецов, с 1 января 2022-го ФНС начнет получать от кредитных организаций данные о доходах вкладчиков — со всех сумм, превышающих необлагаемый лимит, вкладчики должны будут самостоятельно заплатить 13%.

Не облагаемая налогом сумма рассчитывается следующим образом: нужно умножить 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, установленную на 1 января того года, в котором вкладчик получал доходы от депозита. Первый раз такой налог будет платиться по ставке 4,25% — то есть максимальный доход по вкладу, не облагаемый налогом за 2021 год, составляет 42,5 тыс. рублей.

Правила деления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если доход оказался больше этого размера , объясняет Кузнецов, с суммы превышения нужно будет заплатить 13%. Сделать это нужно самостоятельно до 1 декабря следующего года : банк в такой ситуации не выступает налоговым агентом вкладчика. Уведомление о необходимости заплатить налог должно будет поступить от ФНС.

Недвижимость

С начала пандемии коронавируса недвижимость стала одной из самых прибыльных инвестиций, даже с учетом ипотеки. За полтора года квартиры во многих регионах подорожали более чем на 20%, притом что первоначально по программе льготных жилищных займов они выдавались под 6,5% на первичное жилье. Предположим, что вы оказались прозорливым инвестором, купившим квартиру по такой схеме в 2020-м, и теперь хотите зафиксировать прибыль через ее продажу, погасив при этом ипотеку. Какие налоги нужно платить в таком случае?

Как объясняет управляющий партнер юридической группы «Атлант» Сергей Квашенинников, если физлицо владело квартирой менее пяти лет, то при ее продаже оно обязано заплатить государству налог в размере 13% от полученного дохода — разницы между суммой покупки и продажи. Заплатить этот налог нужно в срок до 15 июля года, следующего за годом реализации жилья.

«Поиграть» с занижением суммы сделки у продавца не получится: если договорная стоимость квартиры ниже кадастровой, то исчисление налоговой базы будет происходить исходя из кадастровой стоимости, умноженной на базовый коэффициент 0,7.

Правила деления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Например, если налогоплательщик весной купил квартиру в ипотеку за 5 млн рублей, а осенью продал ее за 6 млн, погасив ипотеку и проценты по ней в размере 200 тыс. рублей, то налог составит 130 тыс. рублей — (6 000 000 – 5 000 000) х 13%. Проценты по ипотеке расходами не являются», — объясняет Квашенинников.

Заплатить налог придется и тем владельцам недвижимости, которые приобрели ее в течение последних пяти лет по заниженной цене. Так, взяв за 1 млн рублей квартиру с кадастровой стоимостью 5 млн и продав ее за тот же 1 млн, их общая сумма налога по такой операции составит 325 тыс. рублей. В таком случае формула расчета выглядит следующим образом: (5 000 000 х 0,7 – 1 000 000) х 13%.

Валюта

Валюта также является имуществом, и при ее продаже доходы облагаются НДФЛ с применением всех предусмотренных вычетов. Курсовая разница не облагается НДФЛ, так как она носит характер материальной выгоды , а ст. 212 НК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда материальная выгода признается доходом для целей взимания НДФЛ.

Однако помимо взимания налогов законодательство предусматривает еще и различные льготы в фискальных обязательствах , объясняет Квашенинников. В ст. 220 НК РФ указаны два вида имущественных вычетов: фиксированной суммой в размере 250 тыс. рублей и в размере расходов, понесенных на приобретение валюты.

Вот как это выглядит на практике: если человек в 2020 году приобрел $10 тыс. по курсу 70 рублей и продал их в том же году за 75 рублей, он будет иметь право на один из упомянутых имущественных вычетов. В первом случае сумма налога будет равна 65 тыс. рублей (750 тыс. рублей – 250 тыс. рублей) × 13%), во втором — 6,5 тыс. рублей (750 тыс. рублей – 700 тыс. рублей) × 13%).

Правила деления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Брокерские счета, ПИФы и облигации

В отношении доходов с инвестиций через инвестиционные фонды (ПИФ и ETF) действуют следующие правила. Налог уплачивается при продаже паев фонда с полученной прибыли, то есть разницы между ценой продажи и ценой покупки пая , объясняет Владимир Кузнецов. Налоговая ставка в таком случае составляет 13%, а налоговым агентом выступает управляющая компания (если это не биржевой фонд) или брокер или банк (если это биржевой фонд). В случае если фонд распределяет прибыль между пайщиками, то с выплачиваемой пайщикам суммы управляющая компания взимает 13%.

Е сли инвестор действует без налогового агента, алгоритм уплаты налога зависит от способа проведения торгов с паями . Разница — в перечне подаваемых документов, но в общем виде налоговую декларацию нужно подать до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, а уплатить налог — до 15 июля того же года.

Кузнецов также напоминает, что с 1 января 2021 года купонный доход по всем облигациям облагается налогом по ставке 13% вне зависимости от суммы, вложенной в такие ценные бумаги. Правила его оплаты такие же, как и в случае с ПИФами.

Налог с доходов по акциям составляет 13% с положительной разницы между ценой продажи и покупки. Взимает его брокер, банк или УК. Налогообложение с дивидендов будет зависеть от того, идет речь о российской компании, иностранной либо российской, но зарегистрированной за пределами РФ. Причем если клиент считает, что налоговая база была определена неверно, оспорить решение органа ФНС можно, подав уточняющую декларацию 3-НДФЛ , добавляет Сергей Квашенинников.

Правила деления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В большинстве случаев налог с дохода по ставке 13% автоматически посчитает и удержит брокер, выступающий в роли налогового агента. Если же действовать без налогового агента , то правила идентичны вышеописанным: нужно подать декларацию до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, а уплатить налог — до 15 июля того же года.

Налоговые вычеты

Российское законодательство предусматривает несколько видов налоговых вычетов — все они закреплены в Налоговом кодексе РФ. Они делятся на шесть видов: стандартные (ст. 218 НК РФ), социальные (ст. 219 НК РФ), инвестиционные (ст. 219.1 НК РФ), имущественные (ст. 220 НК РФ), по переносу убытков на будущее (ст. 220.1 НК РФ) и профессиональные (ст. 221 НК РФ).