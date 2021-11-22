В честь 16-летия: в ГД предлагают в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

В России предлагают увеличить с 4 тыс. до 10 тыс. рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму руководством комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там считают, что новые нормы позволят улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан. В большинстве фракций готовы предложение поддержать. Эксперты считают инициативу логичной, однако она может быть не принята в условиях пандемийной экономики.

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По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается увеличить сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тыс. рублей.

В пояснительной записке к нему (есть в распоряжении «Известий») объясняется, что в настоящее время в соответствии с п. 28 ст. 17 ч. 2 НК РФ такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тыс. рублей. К их числу относится материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.

«Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — говорится в документе.

В нем подчеркивается, что принятие новых норм позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, которые в течение года получили доходы, не подлежащие налогообложению.

— Госдума сейчас активно вносит поправки в налоговое законодательство. Например, об освобождении от НДФЛ многодетных семей или о его увеличении с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Поэтому, проанализировав существующую ситуацию, мы поняли, что сумма, которую может получать гражданин, не платя налог, давно устарела, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В большинстве фракций Госдумы называют инициативу логичной.

— Это абсолютно правильная идея. Тем более это важно сделать в связи с пандемией, большой инфляцией и неблагоприятной экономической ситуацией, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

В КПРФ согласны с тем, что повышать эту сумму надо, однако предлагают сделать ее еще выше.

— Рациональное зерно, конечно, в этой инициативе есть, индексация нужна. Но увеличение всего до 10 тыс. рублей очень маленькое. Это как мертвому припарки. На мой взгляд, тут должен быть системный подход. Нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тыс. рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы от фракции Сергей Обухов.

Полностью поддерживают инициативу во фракции ЛДПР, так как она направлена на защиту малообеспеченных граждан.

Во фракциях «Единой России» и «Новых людей» обещают законопроект внимательно изучить после того, как он будет внесен в Госдуму.

Логичная мера

«Известия» также направили запрос в Минфин с просьбой дать оценку инициативе.

— Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Эксперты считают предложение логичным и заслуживающим поддержки, так как суммы материальной помощи, а также стоимость лекарств в России с 2005 года значительно увеличились.

— Это здравое предложение в рамках борьбы с бедностью и построения социального государства. Конечно, есть вопрос: чем будет руководствоваться правительство при даче отзыва? Но в принципе у нас профицитный бюджет, а экономика восстанавливается. Суммы, которые государство может потерять в случае принятия законопроекта, ничтожны. Поэтому почему бы не пойти навстречу малоимущим гражданам, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

С этим мнением согласен политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его словам, у правительства может возникнуть вопрос: потянет ли экономически это повышение в условиях пандемии федеральный бюджет, но, скорее всего, возражений не будет, так как это логичная и правильная мера.