Премированный класс: сборы налога на богатых приблизились к 2 млрд рублей

Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, следует из данных Казначейства. Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Судя по механике сбора по прогрессивной шкале, его платили граждане, получившие в прошлом месяце зарплату свыше этой суммы. Налог перечислен с высоких премий топ-менеджеров, полученных ими в январе, предположили эксперты.

Насобирали на 2 млрд

С 1 января 2021 года доходы россиян, превышающие 5 млн рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке 15%. Изменения коснулись оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных платежей по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и ряда других, разъясняла ФНС. Исключения составляют средства, заработанные в результате продажи имущества стоимостью более 5 млн рублей.

Механика сбора такова: как только доход гражданина от одного источника превышает 5 млн рублей, к сумме сверх этой планки применяется ставка 15%. Например, если резидент России получил в одной конкретной компании зарплату 5,1 млн, платить по прогрессивной шкале он будет лишь со 100 тыс. В общей сложности он уплатит 665 тыс. рублей: 650 тыс. — по ставке 13% от 5 млн плюс 15 тыс. — 15% от 100 тыс.

Если же налогоплательщик получает доходы от нескольких агентов, например зарплату в организации и дивиденды по акциям, но каждая из сумм не превышает 5 млн, в конце года подразделение ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с общего заработка, превышающего планку.

Около 2 п.п. из сборов по ставке 15% (точнее, 1,95 п.п. — согласно нормативам Бюджетного кодекса) перечисляются в казну федерации. Остальная часть НДФЛ, или чуть более 13 п.п., как и ранее, поступает в доходы регионов.

Премированный класс Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Федеральный бюджет за январь получил 1,8 млрд рублей сборов по прогрессивной ставке — это те самые 2 п.п. из 15%.

Это означает, что в прошлом месяце налог уплатили резиденты России, чей доход от одного источника уже преодолел планку в 5 млн рублей, пояснил «Известиям» юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Доходы такого уровня официально получили не больше 20 тыс. человек в стране, сказал он. С довольно высоким уровнем точности можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 млрд рублей, добавил эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал: под прогрессивную шкалу подпадут 1% всех работающих, или 700 тыс. человек. Дополнительный приток средств от повышения ставки на 2 п.п., по его словам, может составить 60 млрд рублей в год. Эти поступления — целевые. Деньги должны направляться на дорогостоящее лечение детей с редкими заболеваниями в специально учрежденный фонд «Круг добра». Организация уже начала сбор заявок на закупку лекарств, сообщал ранее председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.

В Минфине и ФНС не ответили на запрос «Известий» с просьбой сообщить, сколько людей и из каких регионов перечислили НДФЛ по прогрессивной шкале, а также каков уровень их доходов за январь.

Премия пришла

Указанные в отчете Казначейства цифры вполне реалистичны, отметил партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Скорее всего, такой объем поступлений по НДФЛ обусловлен выплатой годовых премий за 2020 год в январе 2021 года, предположил он.

Значения по итогам первого месяца малоиллюстративны, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В последующие периоды они будут возрастать ускоренными темпами, поскольку, например, в банковском секторе выплата премий приходится на март-апрель — это довольно внушительные суммы, пояснил депутат. Вряд ли итоговый показатель по году сильно разойдется с оценками Минфина, резюмировал он.

Премированный класс Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

60 млрд рублей дополнительных доходов в масштабах экономики страны — сумма малозаметная, хотя она и предназначена исключительно для благих целей, полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По всей вероятности, это лишь первый шаг к большей дифференциации ставок прогрессивной шкалы. На данном этапе важно оценить реакцию общества и упорядочить данные о состоятельных россиянах, уверен специалист.

Есть способы избежать уплаты налога по повышенной ставке — например, попробовать развести доходы от ценных бумаг по разным членам семьи, предположил Вадим Зарипов. Однако такого рода шаги вряд ли будут предприниматься, уверен он. Сэкономить удастся немного, а попытки оптимизации будут угрожать потерей имущества и репутации, добавил специалист.

С 1992 по 2001 год в России в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. Тогда Налоговый кодекс предусматривал ставку в 12% для доходов до 50 тыс. рублей. Те, кто получал до 150 тыс., платили 6 тыс. плюс 20% с суммы сверх 50 тыс. рублей. Для людей с доходами выше налог составлял 26 тыс. плюс 30% от суммы более 150 тыс. рублей.

С 2001 года Россия перешла на плоскую шкалу: все граждане платят НДФЛ по ставке 13%.

Премированный класс Фото: РИА Новости/Нина Зотина

С этого момента депутаты по крайней мере 10 раз вносили законопроекты о возобновлении прогрессивной шкалы НДФЛ. Только в конце 2019 года Госдума отклонила два таких документа — от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

Оба проекта отклонили под предлогом экономической нецелесообразности и сложности администрирования. Впрочем, у населения идея возобновления сбора налогов по дифференцированным ставкам пользуется популярностью. По данным опроса ЦСР, опубликованного в конце мая, 61% россиян выступает за прогрессивную шкалу подоходного налога и имущественных налогов.