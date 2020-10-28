Собрать и укрепить: рост налогов принесет в казну 2,6 трлн рублей

Повышение налоговой нагрузки со следующего года сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021–2023-м, подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы («Известия» ознакомились с документом). Первое чтение законопроекта пройдет 28 октября. Больше всего дополнительных средств принесет усиление нагрузки на нефтяников — свыше 1 трлн за три года . Кроме этого, в РЭУ предупредили о беспрецедентном росте расходов на выплату процентов по госдолгу — обслуживание обязательств будет стоить государству больше, чем траты на образование и здравоохранение. Эксперты полагают, что налоги были повышены в целом справедливо, а рисков финансовой стабильности страны повышение ее закредитованности не создает.

Общий сбор

В бюджетной политике следующих трех лет будет наблюдаться явный дисбаланс между фискальными и стимулирующими мерами в сфере налоговых доходов, следует из заключения РЭУ.

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По мнению аналитиков университета, об этом свидетельствует ряд мер, принятых для увеличения поступлений в федеральную казну. В общей сложности новые налоговые инициативы принесут в бюджет 2,6 трлн рублей в ближайшие три года. РЭУ рассчитал доходы в 2021–2023-м по следующим мерам :

Модификация режима налога на добавленный доход (НДД) и перевод на него отдельных месторождений нефти — 563,6 млрд рублей;

Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли — 498,6 млрд рублей;

Пересмотр условий соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами — 453,3 млрд;

Увеличение ставки НДФЛ для повышенных доходов и обложение налогом процентов по депозитам или облигациям на крупную сумму — 395,6 млрд;

Ускоренная индексация специфической и минимальной ставок акцизов на табачную продукцию — 234 млрд;

Отмена льгот и налогового вычета по НДПИ — 175,1 млрд;

Введение повышающего коэффициента на НДПИ по некоторым видам твердых полезных ископаемых — 160,6 млрд;

Отмена освобождения от НДС операций по продаже исключительных прав на софт иностранных IT-компаний — 121,5 млрд.

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений федерального бюджета за трехлетний период увеличится с 79,3% в 2021-м до 81,8% в 2023 году . Это одно из самых высоких значений показателя с 2005 года, пишут эксперты РЭУ. Впрочем, такая тенденция обусловлена фискальной политикой не столько 2020-го, сколько 2018 года. Тогда был принят закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% — доля именно этого налога в структуре доходов бюджета вырастет больше всего — с 35,1% в 2019 году до 40,2% в 2023-м.

В целом динамика доходов на ближайшую трехлетку слабо коррелирует с бюджетным прогнозом Минэка, который представлен к тому же без уточнений на возможное изменение макроэкономической ситуации, подчеркивают в РЭУ. Ранее на это также обращали внимание в Счетной палате.

Последнее, что надо делать во время кризиса, — это повышать налоги, уверена руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Однако в существующей ситуации есть нюанс: налоговое бремя возрастает главным образом в нефтяной отрасли, у которой есть возможности его нести .

— Сегодня цена на углеводороды более-менее устоявшаяся, а курс валюты к рублю высокий — в результате этого в нефтяной сфере скапливается некий сверхресурс. Это чисто рентный доход, который сформировался не столько благодаря эффективной работе добывающих компаний, сколько под влиянием конъюнктуры. В целом логично, если государство забирает этот излишек , — уверена Александра Суслина.

Ужесточение налоговой политики было неизбежно, поскольку с дефицитом бюджета столкнулись не только федеральные, но и региональные власти , отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это произошло, так как из-за пандемии пришлось пересмотреть приоритетные направления расходования средств и нарастить поддержку отраслей национальной экономики, социальной сферы, а также увеличить межбюджетные трансферты, добавил эксперт.

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Оценки экспертов РЭУ он считает слишком оптимистичными. Примерно 900 млрд рублей в год дополнительных налоговых поступлений — очень значимая цифра, которая не соответствует среднему сценарию развитию ситуации, полагает Владимир Климанов.

Впрочем, в 2020 году были приняты и стимулирующие налоговые меры . В частности, маневр в сегменте МСП и IT-отрасли. Для первого были снижены ставки страховых взносов с 30% до 15%. Производители софта получили аналогичное послабление. Взносы для них упали с 15% до 7,6%. Также для отечественных IT-компаний был понижен налог на прибыль до 3%.

Как ранее оценивал Антон Силуанов, денежные преференции в следующем году составят более 520 млрд рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 млрд.

Груз обязательств

Кроме приоритета фискальных мер перед стимулирующими в сфере доходов в РЭУ отметили существенные изменения в структуре расходов казны. В частности, эксперты университета обратили внимание на беспрецедентный рост расходов на обслуживание госдолга.

Доля процентов, выплачиваемых Минфином по обязательствам страны, увеличится с 0,8% ВВП в 2020 году до 1,2% в 2023-м. При этом в общей сумме расходов бюджета показатель также резко вырастет: с 3,8% до 7,2%. По удельному весу в общих расходах это направление перемещается с восьмой на пятую позицию к 2023 году, обогнав расходы на образование, здравоохранение и помощь регионам.

Впрочем, хотя общий объем госдолга будет расти опережающими темпами, его уровень останется в целом на безопасном уровне, отметили в РЭУ. Обязательства в следующую трехлетку составят 23,5 трлн, 25,8 трлн и 28,4 трлн рублей.

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26 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. Госдума намерена обсудить в первом чтении проект бюджета 28 октября , сообщил ранее президенту спикер нижней палаты парламенте Вячеслав Володин.

Поступления и траты в 2021 году составят 18,8 трлн и 21,5 трлн рублей соответственно, следует из опубликованного финансового плана. С 2022 года, как говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов, бюджетная политика в целом нормализуется. Согласно документу, доходы в 2022–2023 годах составят 20,6 трлн и 22,3 трлн рублей соответственно, расходы — 21,9 трлн и 23,7 трлн рублей.