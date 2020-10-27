В деньгах счастье: фракции ГД не пришли к согласию по бюджету

«Справедливая Россия» передала правительству свой вариант федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов . Об этом «Известиям» рассказали в руководстве фракции, которую не устраивает редакция финансового документа кабмина. Аналогичную позицию занимает КПРФ, которая 27 октября лично представит свои критические замечания главе Минфина Антону Силуанову. К встрече готовятся и в ЛДПР, где еще не решили, чего в бюджете больше — плюсов или минусов . Однозначно за документ пока готова проголосовать только «Единая Россия», которая считает его главным достоинством финансирование всех социальных обязательств государства. Эксперты отмечают, что бюджет носит компромиссный характер.

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Первое чтение федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов пройдет в Госдуме 28 октября. Об этом в понедельник сообщил спикер парламента Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным, которого интересовала судьба главного финансового документа страны. Работа идет, есть проблемы, которые видят депутаты, правительство прислушивается, но иногда эмоции зашкаливают, доложил глава нижней палаты.

— Несмотря на то что бюджет дефицитный и происходит падение темпов роста экономики — ни для кого не секрет, что у нас эта проблема, так же как и в других странах, существует, — все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены, и люди не будут брошены, — сообщил спикер Госдумы.

Он отметил, что все понимают: ситуация в России в корне отличается от предыдущих годов, но это и не 1990‑е. Как бы ни было сложно, в бюджете отражено финансирование социальных программ, которые Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию . Глава нижней палаты отметил, что комитеты завершили свою работу над финансовым документом и готовы к его рассмотрению.

В деньгах счастье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Беспокойство президента вполне объяснимо. Ведь изначально за федеральный бюджет не хотели голосовать даже единороссы, которые увидели в нем почти пятикратное сокращение финансирования программы развития сельских территорий : с 160 млрд до примерно 30 млрд рублей. Однако после консультаций с главой кабмина Михаилом Мишустиным партия власти серьезно смягчила свою позицию и даже заявила о готовности поддержать документ . Чего нельзя пока сказать о других фракциях парламента.

Как сообщил «Известиям» 26 октября первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов, главе кабмина был передан альтернативный партийный законопроект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023-го.

— В нем изложены наши предложения по возможным дополнительным доходам, которые в сумме могут дать порядка 3 трлн рублей . Что касается расходов, то мы предлагаем проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, решить проблему оказания финансовой помощи детям войны, увеличить расходы на медицину, образование, сельское хозяйство и ряд других важных отраслей, — рассказал «Известиям» справоросс.

По его словам, если правительство эти предложения поддержит, то фракция изменит свою позицию по отношению законопроекту . На данный момент, как сообщил Михаил Емельянов, справороссы намерены проголосовать против. Их не устраивают сокращение социальных статей, заморозка индексации пенсий и значительные послабления для крупного бизнеса, который получил льготы по налогам.

Скептически настроены к финансовому документу в КПРФ . Как сообщил источник в партии, несмотря на недавнее общение с председателем кабмина и грядущую встречу с главой Минфина Антоном Силуановым, который, по информации «Известий», 27 октября пообщается с тремя оппозиционными фракции, коммунисты за этот бюджет голосовать не станут.

— Денег всегда мало, но если президент произнес, что XXI век — век развития Дальнего Востока, то об этом забывать нельзя. А исходя из параметров этого документа, мы видим, что по всем программам идет сокращение примерно на 25%. И так по очень многим статьям, по АПК, здравоохранению… Не думаю, что наша встреча с Антоном Силуановым что-то изменит, — пояснил «Известиям» позицию партии глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

В деньгах счастье Офицер Государственной фельдъегерской службы РФ (ГФС) вносит в здание Государственной думы РФ документы — «Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов» Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЛДПР, либерал-демократы объявят свое решение по голосованию в день рассмотрения бюджета в первом чтении 28 октября.

— Наша фракция также проведет встречу с Антоном Силуановым. Пока могу сказать, что мы видим в бюджете и плюсы, и минусы. Главное то, что расходы остаются на том же уровне, что и в этом году. То есть правительство, несмотря на инфляцию и снижение доходов, нашло возможность их обеспечить. Минусы — это снижение доходной части по сравнению с этим годом и замедление роста ВВП, — пояснил «Известиям» позицию первый зампред комитета по бюджету и налогам, член фракции ЛДПР Сергей Катасонов.

Бюджет компромисса

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что голосов «Единой России» достаточно, чтобы принять документ. При этом он считает, что критика оппозиции уместна, но в непростой экономической ситуации не только в России, но и в мире важно найти компромисс.

— Это тот случай, когда можно бесконечно дискутировать, выдвигать различные точки зрения и находить много аргументов за и против. Но, на мой взгляд, этот бюджет — плод компромисса. Пока никто не знает, насколько далеко зайдет экономический кризис и как долго продлятся ограничения, вызванные COVID-19. Плюс большой пласт неопределенности связан с выборами президента США и вероятностью, что там появится новая администрация — и неизвестно, как она будет относиться к России, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, в этих условиях основная идея бюджета проста. Она заключается в том, чтобы сохранить социальные и антикризисные расходы за счет урезания всего, что только можно.

В деньгах счастье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сейчас очень разумно экономить резервы и все необязательные расходы сокращать. Это не первый кризис, поэтому, оглядываясь на опыт прошлых лет, можно сказать, что, как только ситуация изменится, будут корректировки, которые сбалансируют бюджет , — полагает эксперт.

Никто не будет спорить с тем, что бюджет проблемный и кризисный, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

— На этот год бюджет верстался из расчета цен на нефть $42,4 за баррель, и с этими показателями он был бездефицитный. В реальности цены на нефть оказались ниже. Еще и по объемам нефти мы добудем гораздо меньше. То есть основной источник доходов — нефтяная отрасль — даст денег гораздо меньше, чем предполагалось. Плюс незначительно, но все-таки снизились цены на газ, — пояснил он «Известиям».

Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн рублей. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП снизится на 3,9%. Однако, как считают в ведомстве, уже в 2021 году экономика вернется к росту на уровне 3,3%. В 2022–2023 годах динамика сохранится.