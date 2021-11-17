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Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

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За период локдауна с 28 октября по 7 ноября у россиян вырос интерес к ряду финпродуктов, говорится в исследовании маркетплейса «Сравни.ру».

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Среди банковских предложений за более чем неделю в 15 раз увеличился спрос на вклады по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а количество заявок на получение кредита — на 50%, отмечают в маркетплейсе. Среди страховых инструментов наибольший рост интереса со стороны граждан пришелся на страхование ипотеки (+16%) и ОСАГО (+14%), сказано в исследовании.

Активный интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

В крупных банках «Известиям» подтвердили рост спроса на свои продукты в период локдауна, отметив, что повышенный интерес фиксируется и после его завершения. Тогда как в страховых компаниях заявили о снижении продаж во время выходных и реализации отложенного спроса с началом рабочих дней.

Опрошенные «Известиями» аналитики причиной всплеска интереса граждан называют рост ключевой ставки, что повысило привлекательность депозитов и одновременно привело к удорожанию займов, а также высокие инфляционные риски.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вложный путь: у россиян резко вырос спрос на депозиты в локдаун»

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