От 14 и старше: где прививка от COVID может стать обязательной

Как ожидается, уже 6 декабря Австрия обнародует анонсированный на этой неделе закон об обязательности вакцинации от COVID-19 для всех взрослых граждан страны. Она станет первым государством Европы, решившимся на столь радикальный шаг , но вряд ли долго будет оставаться в одиночестве. О том, чтобы сделать уколы от коронавируса обязанностью, а не правом каждого, уже задумалась Германия. А Греция частично встала на этот путь — правда, пока обязательную вакцинацию объявили только для тех, кому за 60. О том, где еще в мире прививка не является делом добровольным, а соображения общественного блага перевешивают принцип свободы выбора индивидуума, — в материале «Известий».

Впереди Европы всей

Еще весной многие мировые правительства пытались прельстить сограждан вакцинацией при помощи разнообразных «пряников» — кто ваучерами на покупки, кто деньгами, кто лотереей. Но тактика уговоров по-хорошему быстро уступила место тактике «кнута».

Дальше других в этом плане и первой в Западной Европе пошла Австрия, решившая сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех взрослых граждан страны начиная с 1 февраля. Объявляя об этом на днях, канцлер Александр Шалленберг признал, что предпочел бы пойти другим путем . «Но, если через год после вакцинации, проведения национальных кампаний, когда СМИ снова и снова объясняют, в чем дело, у нас всё еще такая высокая степень незащищенности, люди верят в фальшивые новости... у нас есть необходимость пойти на этот решительный шаг», — пояснил он.

Несут добро Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto/EXPA

Окончательный вариант закона появится 6 декабря. Однако уже сейчас известно, что, скорее всего, мера затронет всех австрийцев с 14 лет, а штрафы за отказ от вакцинации при отсутствии медотвода могут составить от €3600 .

При этом обязательная иммунизация вполне может считаться конституционной, заверил «Известия» австрийский эксперт по конституционному праву из Университета Инсбрука Петер Буссигер.

— Но для этого нужно соблюсти следующие принципы: 1) вакцина должна быть безопасной и эффективной; 2) обязательная вакцинация должна привести к сдерживанию пандемии; 3) никто не может быть физически принужден к вакцинации; 4) наказания за отказ от вакцинации должны быть соразмерными. Это означает, что никакие тюремные сроки или чрезмерные штрафы не могут быть назначены, — пояснил эксперт.

Не один в поле воин

Австрия — не единственная страна, решившая, что соображения общественного блага могут перевешивать личные свободы. На этой неделе немецкая пресса сообщила, что в пользу введения обязательной вакцинации высказался и без пяти минут новый канцлер Германии Олаф Шольц. На кризисном заседании с премьерами федеральных земель 30 ноября он «выразил свою симпатию такому регулированию» , рассказал правительственный источник местным СМИ. За обязательность прививки от COVID-19 выступают и некоторые местные власти.

Так премьер-министр Баварии Маркус Седер уже назвал эту меру «единственным шансом» положить конец пандемии . «Обязательная вакцинация спасет нас от ситуации, когда следующей зимой тысячам людей снова придется бороться за свою жизнь в отделениях интенсивной терапии», — поддержал его коллега из Нижней Саксонии Стефан Вайль.

На сегодня в Германии полностью вакцинировано 68,5% населения, в Австрии — 66%. Тем не менее охват прививками в этих странах не только уступает Португалии, Испании, Италии и Ирландии, но и недостаточен на фоне распространения предположительно крайне заразного штамма «Омикрон».

Несут добро Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst

Не исключено, что именно новый вариант коронавируса подстегнул пойти на радикальные меры и власти 11-миллионной Греции. На этой неделе Афины объявили о том, что с середины января прививки станут обязательными для людей старше 60 лет (непривитыми остаются свыше полумиллиона из этой категории). Штраф за отказ от укола был назначен в разы гуманнее, чем в Австрии, — €100, но зато налагать его обещали ежемесячно.

Случай Австрии и Греции при этом прецедентом не станет. В других регионах мира вакцинация против COVID-19 перестала быть делом добровольным намного раньше. В частности, Индонезия объявила об обязательности прививок для всего взрослого населения еще в феврале нынешнего года, летом этому примеру последовали крошечная Микронезия и Туркмениста н, а уже осенью Коста-Рика стала первопроходцем в том, чтобы объявить прививку долгом не только каждого взрослого, но и каждого ребенка с 12 лет.

Подавляющее большинство других стран прибегло ровно к тем же мерам, просто в усеченном формате, обязав привиться медработников, сотрудников общественных заведений или госслужащих под лозунгом no jab, no job (нет прививки, нет работы). Жизнь всех прочих невакцинированных людей, не подпадающих под эти особые профессиональные категории, максимально усложнили недопуском в целый ряд публичных мест и системой QR-кодов, что вынудило многих все-таки сделать прививку, не имея на то осознанного желания.

30 ноября, отвечая на вопрос журналистов о вероятности принятия в России мер по аналогии с Австрией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности введения в стране штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

Разделительные линии

Самым показательным примером того, что из-под палки вакцинация идет лучше, нежели с уговорами, стала Франция. Эта страна первой в Европе 12 июля ввела «паспорт здоровья», что тут же спровоцировало резкий всплеск желающих привиться . За сутки с объявления о введении таких паспортов основная платформа для бронирования прививок Doctolib зарегистрировала сразу 1 млн записей. И такая добровольно-принудительная практика помогла Франции в значительной степени избежать четвертой волны, которая прокатилась по Европе летом.

Но, конечно, не все восприняли принуждение к вакцинации спокойно. И протесты антиваксеров на Западе стали еще одним трендом последнего времени.

— Европейская общественность очень разделена по вопросу принудительной вакцинации. Существует значительная группа людей — 40–55%, — которые обеспокоены (ситуацией с коронавирусом) и полностью поддерживают обязательную вакцинацию. Значительное меньшинство выступает против этого, и часть из них будет протестовать из-за этого шага . И если нынешний режим изоляции сохранится, вполне вероятно, что в некоторых частях Европы будет больше протестов и беспорядков, — сказал «Известиям» почетный профессор Университета Кент Франк Фуреди.

Несут добро Фото: Global Look Press/Christophe Gateau

В Азии с ее глубокой традицией коллективного сознания необходимость вакцинироваться воспринималась всегда более спокойно, нежели в свободолюбивой Европе. Но свои недовольные — в случае введения обязательности уколов от COVID-19 — найдутся и там, особенно в среде религиозных людей, поскольку для многих принудительная вакцинация неэтична с точки зрения Божественного закона, пояснила «Известиям» профессор манильского колледжа Святой Схоластики Анхель Гутьеррес.

— Обязательная вакцинация противоречит нашим неотъемлемым правам человека и человеческой совести. И те, кто придерживается этих этических принципов, несомненно, будут протестовать во всех частях мира . В то время как общее благо имеет важное значение, следует уважать индивидуальные права человека, — добавила социолог с Филиппин, президент которых на этой неделе также допустил введение обязательных прививок для всех.