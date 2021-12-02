Прямой эфир
Общество
Подросток пропал в Московской области
Общество
Любителей новогодних елок предупредили о наличии в них 53 видов плесени
Армия
Экспортный Ми-28НМ оснастят управляемыми ракетами «Хризантема»
Общество
Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выполнено на 90%
Спорт
ПСЖ с обладателем «Золотого мяча» Месси не смогли обыграть «Ниццу»
Мир
Сухогруз из Находки затонул в Японском море
Армия
Приморье укрепят малыми ракетными кораблями «Каракурт»
Мир
Макрон назвал Джонсона «клоуном»
Общество
Стресс назвали виновником избытка «опасного» холестерина
Общество
Минздрав сообщил об упрощении правил получения медотвода от прививки

ПСЖ с обладателем «Золотого мяча» Месси не смогли обыграть «Ниццу»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на домашнем поле сыграл в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» вничью. Команды не смогли забить ни единого года и завершили игру со счетом 0:0, сообщает 1 декабря «Спорт-Экспресс».

Награда обошла героя: почему «Золотой мяч - 2021» получил не Левандовски
Вручение очередного приза Лео Месси обесценивает его, говорят футбольные ветераны

ПСЖ с семикратным обладателем «Золотого мяча» Месси и лучшим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой открыли матч презентацией личных трофеев.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице лиги 1 с 41 очком. «Ницца» с 27 очками занимает 4-ю строчку.

Форвард французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз 30 ноября.

Его коллега по клубу — голкипер ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма — стал обладателем «Трофея Яшина» как лучший вратарь года.

В своем обращении после получения награды Месси отметил, что без команды не смог бы получить «Золотой мяч». Он поблагодарил семью, друзей и коллег по «Барселоне», которую оставил летом текущего года ради ПСЖ.

19 октября Лионель Месси в составе ПСЖ повторил рекорд португальца Криштиану Роналду и забил 38 голов в матчах Лиги чемпионов УЕФА. ПСЖ одолел соперников из «РБ Лейпциг» в матче группового этапа со счетом 3:2.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021