«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на домашнем поле сыграл в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» вничью. Команды не смогли забить ни единого года и завершили игру со счетом 0:0, сообщает 1 декабря «Спорт-Экспресс».

ПСЖ с семикратным обладателем «Золотого мяча» Месси и лучшим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой открыли матч презентацией личных трофеев.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице лиги 1 с 41 очком. «Ницца» с 27 очками занимает 4-ю строчку.

Форвард французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз 30 ноября.

Его коллега по клубу — голкипер ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма — стал обладателем «Трофея Яшина» как лучший вратарь года.

В своем обращении после получения награды Месси отметил, что без команды не смог бы получить «Золотой мяч». Он поблагодарил семью, друзей и коллег по «Барселоне», которую оставил летом текущего года ради ПСЖ.

19 октября Лионель Месси в составе ПСЖ повторил рекорд португальца Криштиану Роналду и забил 38 голов в матчах Лиги чемпионов УЕФА. ПСЖ одолел соперников из «РБ Лейпциг» в матче группового этапа со счетом 3:2.