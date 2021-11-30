Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2021 году. Аргентинец получает награду в седьмой раз, сообщает 30 ноября «Спорт-Экспресс».

34-летний Месси — десятикратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка страны и восьмикратный — Суперкубка Испании. Он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Пока аргентинец лидер по числу трофеев. Следом за ним — форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».

В августе «Барселона» сообщила об уходе Месси, с 1 июля он числился как свободный агент. 10 августа Месси с супругой покинул Барселону и отправился в Париж.

Там у футболиста начался новый этап карьеры в составе клуба ПСЖ. Контракт Месси рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что голкипер ПСЖ — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — стал обладателем «Трофея Яшина». Награду вручают лучшему вратарю по итогам года.