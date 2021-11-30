«Трофей Яшина» получил итальянец Доннарумма из ПСЖ

Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем 2021 года по версии журнала France Football, сообщает 29 ноября «Спорт-Экспресс».

Церемония награждения прошла в понедельник в Париже. «Трофей Яшина» лучшему голкиперу вручил ведущий Дидье Дрогба.

Доннарумма перешел в ПСЖ в июле 2021 года на правах свободного агента. До этого 22-летний голкипер в составе сборной Италии победил на чемпионате Европы и по итогам турнира был признан лучшим игроком. В сезоне-2020/21 он играл за «Милан».

Лев Яшин — советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА и единственный обладатель «Золотого мяча» (1963 год) среди вратарей.

21 октября УЕФА назвал лучшего футболиста третьего тура Лиги чемпионов. Им стал защитник амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд. В борьбе за награду Блинд опередил вратаря «Ливерпуля» Алиссона Беккера, хавбека австрийского «Зальцбурга» Ноа Акафора и защитника лиссабонского «Спортинга» Себастьяна Коатеса.