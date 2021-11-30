Месси выступил с обращением после получения «Золотого мяча»

Игрок сборной Аргентины и нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонель Месси обратился к своим болельщикам после получения «Золотого мяча» по итогам текущего года. Обращение лучший футболист опубликован в Instagram 30 ноября.

Спортсмен отметил, что не смог бы справиться без помощи команды.

«Благодарю своих бывших партнеров по «Барселоне» и нынешних по «ПСЖ». И, конечно же, большое спасибо моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня совершенствоваться каждый день. Без них всех это было бы невозможно», — написал Месси, опубликовав фото с наградой.

Месси в 2021 году стал обладателем седьмого «Золотого мяча». Прошлые награды он получил в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Ранее, 22 ноября, международная федерация футбола (FIFA) определила кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.

В список номинантов вошли Карим Бензема (Франция / «Реал Мадрид»), Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия / «Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо (Италия / «Челси»), Н'Голо Канте (Франция / «Челси»).

Кроме того, в перечень попали Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция / «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / «Пари Сен-Жермен»), Неймар Сантос (Бразилия / «Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»).

Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.