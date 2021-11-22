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FIFA назвала номинантов на премию лучшему игроку года

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Международная федерация футбола (FIFA) определила кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

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В список номинантов вошли Карим Бензема (Франция / «Реал» Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо (Италия / «Челси»), Н'Голо Канте (Франция / «Челси»).

Кроме того, в перечень попали Роберт Левандовски (Польша / «Бавария» Мюнхен), Килиан Мбаппе (Франция / «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / «Пари Сен-Жермен»), Неймар Сантос (Бразилия / «Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»).

Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

Отмечается, что в 2020 году лучшим футболистом по версии FIFA был объявлен Роберт Левандовски.

Ранее в этот день сообщалось, что директор английского футбольного клуба (ФК) «Челси» Марина Грановская по версии итальянского издания Tuttosport признана лучшим менеджером Европы 2021 года.

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