Директор «Челси» Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы

Директор английского футбольного клуба (ФК) «Челси» Марина Грановская по версии итальянского издания Tuttosport 22 ноября признана лучшим менеджером Европы 2021 года.

Как отмечается в издании, благодаря ее деятельности футболисты «Челси» смогли одержать победу в Лиге чемпионов. В финале «Челси» выиграл у английского «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В издании ее называют архитектором «Челси» и королевой английского футбола.

46-летняя Грановская стала представителем владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича в 2010 году. В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров английского клуба.

Лучшим футболистом Европы по версии Tuttosport был признан нападающий германской «Баварии» поляк Роберт Левандовски.

«Челси» — английский профессиональный футбольный клуб, который был основан в 1905 году.

Владельцем клуба со 2 июля 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович. «Челси» входит в десятку самых дорогих футбольных клубов мира, пишет Forbes. Состояние клуба, по данным на 2021 год, оценивается в $3,2 млрд.