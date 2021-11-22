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Директор «Челси» Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы

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Директор английского футбольного клуба (ФК) «Челси» Марина Грановская по версии итальянского издания Tuttosport 22 ноября признана лучшим менеджером Европы 2021 года.

Как отмечается в издании, благодаря ее деятельности футболисты «Челси» смогли одержать победу в Лиге чемпионов. В финале «Челси» выиграл у английского «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

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В издании ее называют архитектором «Челси» и королевой английского футбола.

46-летняя Грановская стала представителем владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича в 2010 году. В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров английского клуба.

Лучшим футболистом Европы по версии Tuttosport был признан нападающий германской «Баварии» поляк Роберт Левандовски.

«Челси» — английский профессиональный футбольный клуб, который был основан в 1905 году.

Владельцем клуба со 2 июля 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович. «Челси» входит в десятку самых дорогих футбольных клубов мира, пишет Forbes. Состояние клуба, по данным на 2021 год, оценивается в $3,2 млрд.

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