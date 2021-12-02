Подозреваемого стрелка из Мичигана обвинили в терроризме

Подозреваемого в стрельбе в старшей школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, США обвинили в терроризме и убийствах. Об этом сообщили в прокуратуре в среду, 1 декабря.

«Мы обвиняем его по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах», — слова представителя ведомства передал канал FOX News.

Ученика также привлекают к ответственности по семи эпизодам нападения с целью убийства.

1 декабря стало известно, что число жертв при стрельбе в школе Оксфорда в пригороде Детройта возросло до четырех. Четвертым погибшим стал 17-летний ученик.

Ранее в результате стрельбы погибли шестилетний мальчик, 14-летняя девочка и 17-летняя девушка. Также в ходе происшествия пострадали восемь человек, они были доставлены в больницы с различными травмами.

Обвиняемый, 15-летний учащийся, совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. В настоящий момент он находится под стражей.

В тот же день президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе. Отмечалось, что американский лидер следит за ситуацией и получает регулярные обновления информации.