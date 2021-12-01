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Байдену доложили о стрельбе с жертвами в школе в Мичигане

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 30 ноября, заявила, что президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в школе в штате Мичиган. Об этом сообщает телекомпания NBC.

«Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил Байдену о стрельбе в Оксфорде, штат Мичиган», — заявила она.

Псаки также подчеркнула, что американский лидер следит за ситуацией и получает регулярные обновления.

«Я всем сердцем волнуюсь за семьи, переживающие невообразимое горе потери любимого человека», — приводит телекомпания слова Байдена, которые он произнес во время посещения технической школы в Миннесоте.

Стрельба в школе Оксфорда в пригороде Детройта (штат Мичиган) произошла во вторник. В результате ЧП три человека погибли и восемь получили ранения.

Подозреваемый, 15-летний учащийся, совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. В настоящий момент он находится под стражей.

Отмечается, что все трое убитых — школьники. Это 6-летний мальчик, 14-летняя девочка и 17-летняя девушка. Все раненые, в том числе и учитель, были доставлены в больницы с различными травмами.

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