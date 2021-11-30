Минимум трое учеников стали жертвами стрельбы в США

Минимум трое учеников погибли при стрельбе в школе города Оксфорд американского штата Мичиган. Об этом сообщили в полиции во вторник, 30 ноября.

«Трое погибли, шестеро получили огнестрельные ранения», — сообщил представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.

15-летний стрелок совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, передает ABC News.

15 ноября несколько подростков в возрасте 14–17 лет были госпитализированы в американском городе Аврора (штат Колорадо) после стрельбы вблизи центральной средней школы. Стрелок скрылся с места происшествия.