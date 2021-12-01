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Цены на газ в Европе выросли до $1095 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе выросли до $1095 за тысячу кубометров

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По итогам торгов цены фьючерсов на газ на бирже ICE поднялись на 1,3% — до $1095 за 1 тыс. куб. м. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости», приводя данные площадки ICE Futures.

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Отмечается, что на открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла $1071. В ходе торгов стоимость газа росла на 1–3%, а вечером поднялась до 5%. Максимальная цена газа достигала $1136, а минимальная — $1068, к закрытию цена составила $1095, что на 1,3% выше расчетной цены вторника — $1080,9.

В конце лета – начале осени стоимость газа в Европе резко поднялась. Так, в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб. м., а к концу сентября показатель увеличился более чем вдвое.

Эксперты связывали это с несколькими факторами — низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

6 октября был достигнут исторический максимум — $1937 за 1 тыс. куб. м. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила $1120. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

28 ноября, по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

На следующий день представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин отвергает санкции среди союзников. Таким образом он прокомментировал меры США против «Северного потока – 2».

До этого, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

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