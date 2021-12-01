Эксперт спрогнозировал сроки сохранения волатильности на торговых площадках мира

Волатильность на глобальных торговых площадках в мире сохранится до прояснения ситуации с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» — в частности, до подтверждения эффективности существующих вакцин от этого вируса. Об этом заявил «Известиям» 1 декабря Марк Доникян, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», комментируя падение ведущих биржевых индексов США.

Он констатировал, что сейчас на фондовом рынке сложилась «неоднозначная совокупность факторов»: на опасения инвесторов относительно нового штамма коронавируса наложилось вчерашнее объявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о более быстром сворачивании монетарного стимулирования.

Накануне индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ просели в среднем на 1,4% на фоне объявления Пауэлла о более быстром сворачивании монетарного стимулирования, сообщала газета The Financial Times. Он также отмечал, что распространение «Омикрона» угрожает экономике США и может привести к снижению уровня трудоустройства и способствовать инфляции. По его словам, обеспокоенность из-за вируса может привести к тому, что люди начнут бояться выходить на работу, что приведет к росту безработицы и разрыву цепочек поставок.

Опасения по поводу распространения и потенциального воздействия «Омикрон»-штамма заставили трейдеров еще 26 ноября сосредоточиться на относительной безопасности казначейских облигаций и снизить свой прогноз на будущее повышение ставок Федрезерва. Промышленный индекс Dow Jones упал в тот день на 900 пунктов, или 2,5%, и завершил худшую сессию года в последний день торгов. Позже рынки немного восстановились.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» считает, что объявление главы Федрезерва о более быстром сворачивании монетарного стимулирования «было ожидаемо инвесторами, к нему готовились последние 6–9 месяцев, поэтому такой шаг уже заложен в рынке». При этом он отметил, что это не может положительно восприниматься инвесторами, которые надеются на новые меры поддержки.

«Волатильность на рынках появилась в начале пандемии и закончится только тогда, когда инвесторы получат достоверные и надежные подтверждения того, что медики нашли способ борьбы с инфекцией, а вакцинация гарантирует надежную защиту от болезни. До этого времени движение на рынках будет быстрым и интенсивным, всё будет зависеть от внешних факторов, таких как рост или снижение заболеваемости, спрос на топливо и другие ресурсы, геополитическая обстановка, угроза санкций или, наоборот, улучшение отношений между странами», — заключил Сигал.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, новая мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим там призвали ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача этого штамма.