Россияне назвали самые важные опции в автомобиле

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто», провели опрос и выяснили, как россияне относятся к дополнительным опциям и услугам, без которых сегодня сложно представить себе покупку новой машины.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 2 декабря в редакцию «Известий», большинство россиян (39%) предпочитают приобретать автомобили сразу со всеми необходимыми им опциями. Причем некоторые отмечают, что существующие на рынке комплектации авто включают в себя недостаточное количество базовых опций комфорта и безопасности, из-за чего за покупку машины приходится переплачивать. 23% опрошенных высказались в пользу покупки авто с самым минимальным набором «допов», и такое же количество респондентов рассматривают вариант с приобретением авто без дополнительных опций, но с самостоятельной установкой всего необходимого в дальнейшем. 15% россиян будут искать автомобиль «без всего».

38% опрошенных предпочитают, чтобы все необходимые опции сразу входили в рекомендованную розничную стоимость авто. Почти треть респондентов (30%) готовы платить только за полезные для них услуги и опции отдельно, но не более 5% от стоимости самого авто, в то время как 24% опрошенных готовы заплатить до 10% от его цены. До 20% от стоимости за опции и дополнительные услуги готовы заплатить 6% россиян, и лишь 2% опрошенных готовы потратить и большую сумму.

Наиболее важные, по мнению россиян, дополнительные функции авто связаны с эксплуатацией в зимний период. В тройку лидеров по популярности вошли обогрев сидений (61% респондентов считают, что эта опция необходима в авто), обогрев лобового стекла (60%) и обогрев боковых зеркал (59%). Климат-контроль как одну из наиболее нужных опций отметили 58% респондентов, за ним следуют сигнализация (53%), кондиционер (45%), металлическая защита картера (44%) и парктроники (43%).

Самой бесполезной опцией большинство россиян (53%) посчитали установку спойлера, чуть менее бесполезной — установку сетки на бампер авто, о ненужности которой высказались 42% опрошенных. По 29% респондентов указали на бесполезность тонировки стекол, установки рейлингов и укладки коврика в багажнике, а 27% посчитали ненужной установку дополнительных ходовых огней.

Антикоррозийная обработка — самая полезная дополнительная услуга, оказываемая продавцом при покупке авто, считает 41% опрошенных россиян. Но столько же респондентов считают, что вообще без всех предлагаемых продавцом услуг можно обойтись. Также востребованными при покупке авто стали оформление каско (27%), расширенной гарантии (20%) и помощи на дороге (18%), а также наклейка защитной пленки на кузов авто (17%).

Самой ненужной дополнительной услугой, оказываемой продавцом, 65% опрошенных назвали накачку шин азотом. О бесполезности обработки кузова авто воском высказались 40% респондентов, 39% — о ненужности оклейки «антихромом». Тем не менее 15% опрошенных согласились с утверждением, что каждая услуга полезна по-своему.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян — 38% — отдают предпочтение внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).