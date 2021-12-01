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Лукашенко рассказал о просьбе украинских военных к РФ спасти Крым от НАТО

Лукашенко: украинские военные просили Россию спасти Крым от НАТО в 2014 году
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешел к России без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными.

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По словам главы республики, служившие в Крыму украинцы, опасаясь размещения на полуострове войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль, о чем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

«Они (украинские военные. — Ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», — сказал Лукашенко в интервью «РИА Новости», опубликованном 1 декабря.

По словам президента Белоруссии, американцы уже проектировали казармы в Севастополе.

«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент [РФ] настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию Путина — ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», — сказал Лукашенко.

Именно поэтому, объяснил белорусский лидер, на полуострове «не было ни одного выстрела».

«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», — добавил он.

30 ноября Лукашенко заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

При этом в тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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