Губернатор Севастополя оценил планы Лукашенко посетить Крым

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море. Об этом 30 ноября сказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани», — сказал Развожаев «РИА Новости» .

Также глава города добавил, что в Севастополе хорошо в любое время года.

Ранее 30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

По словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.