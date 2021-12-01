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Захарова заявила, что в Донбассе находится порядка 125 тыс. украинских военнослужащих

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Власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, Россия серьезно обеспокоена курсом Киева, направленным на «демонтаж» Минских соглашений. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала она.

Кроме того, представитель МИДа назвала циничным подходом политику НАТО касательно украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений.

«В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих, оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт, Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — пояснила Захарова.

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Помимо этого, представитель МИДа отметила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ всё чаще фиксирует применение Киевом запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения у линии разграничения, дополняет «Газета.Ru».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта в Донбассе. По мнению представителя Кремля, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

Он также указал на то, что стягивание украинских военных в Донбассе происходит на фоне активизации Североатлантическим альянсом внеплановых учений, и Москва не может это игнорировать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Украина становится всё более наглой по отношению к России, однако Москва не намерена на это реагировать. Кроме того, он указал, что Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее в этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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